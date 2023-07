Ewa Bilan-Stoch spotkała się z ukraińskim żołnierzem. "Mąż poczuł szpileczkę zazdrości" (FOTO)

Niedawno reporterka spotkała się z żołnierzem Romanem Trokhymetsem , który wykorzystuje media społecznościowe do dokumentowania realiów wojny. Dla Bilan-Stoch to spotkanie było wyjątkowo ważne, ponieważ autoportret mężczyzny zrobił na niej kiedyś ogromne wrażenie.

Ewa Bilan-Stoch opublikowała zdjęcie z ukraińskim żołnierze

Totalnie gdybym nie widziała Pani opisu, to bym myślała, że to Anže Lanišek. Pozdrawiam i szacun Pani Ewo za to co Pani robi; Piękna i inspirująca historia! Czy ktoś wytłumaczył Romanowi kim jest Anže Lanišek? - pisali fani w komentarzach.