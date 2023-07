Ewa Błaszczyk od 23 lat walczy o wybudzenie córki ze śpiączki. Teraz mówi o "ŚWIATEŁKU W TUNELU"

Człowiek 48 min. temu zgłoś do moderacji 31 1 Odpowiedz

Ludzie ! Co za bzdurne komentarze, co z Wami nie tak ? Ta dziewczyna żyje ...to co ta matka ma zrobic ? Dobić ją? Walczy o nią, bo nie ma innego wyjscia ...na szczęście nie Wam oceniać!