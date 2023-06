Ewa Błaszczyk ujawnia wyniki rezonansu córki: "COŚ SIĘ POPRAWIA"

Izka 22 min. temu zgłoś do moderacji 75 3 Odpowiedz

No nie ma na to mądrych. W cuda nie wierzę, ale ponoć się zdarzają. Sama wychowuję autystycznego syna, który do czwartego roku nie rokował, otworzył się i dziś 22-letni mężczyzna studiuje. I wszystko dobrze, ale jak przychodzi kryzys, rygluje drzwi, i wali głową w drzwi... No nie ma na to mądrych. Pozdrawiam wszystkie "siłaczki".