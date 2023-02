Ewa Błaszczyk przekazała nowe wieści o stanie zdrowia Oli

Frdd 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Q dajcie spokój, to jakiś horror żeby tak utrzymywać takich ludzi przy życiu, a jak ona wszystko słyszy i czuje każde swędzenie etc to przecież ona od lat w piekle uwięziona, dla mnie takie osoby powinno się usypiać, przykre wiem ale No cóż każdy kto odszedł z tej planety pewnie chciałby żyć dalej, dzieci usuwane a nie przepraszam płody przez mamy bo mają takie prawo też by mogły się urodzić, żyć zdrowo i szczęśliwie więc No cóż każdy ma prawo do swojego zdania ja mam takie, że osoby które nie są w stanie nic zrobić przy sobie powinny być poddawane eutanazja czy jak tam chcecie to sobie to nazwyajcie to nie życie , ci ludzie już nie żyją tylko oddychają ,możecie minusowyc ,zdania nie zmienię.