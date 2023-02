Gala Człowiek Roku "Wprost" 2022: seledynowa Katarzyna Burzyńska, Ewa Błaszczyk cała na biało i Ida Nowakowska w garniturze (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska wykorzystała minioną niedzielę do maksimum. Nie dość, że odwiedziła śniadaniówkę i wzięła udział w finale WOŚP, to znalazła jeszcze czas na trening w ramach Camp by Ann, w którym towarzyszył jej znajomy z Hiszpanii. Tego dnia celebrytka zmieniała stylizację aż trzy razy.