Ewa Chodakowska mówi, że miała NOWOTWÓR: "Przeszłam OPERACJĘ"

Pod koniec lipca Ewa Chodakowska opowiedziała przed internetową publiką, że zmaga się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją do przerwania wakacji w Grecji. Trenerka zdradziła wtedy, że podczas cyklu menstruacyjnego nie doszło do pęknięcia pęcherzyka jajnikowego, który urósł, przez co wytworzyła się cysta. Co więcej, Chodakowska musiała także poddać się zabiegowi usunięcia torbieli z jajnika.

Chodakowska od trzech lat jest ambasadorką kampanii #ThinkPink , która ma zachęcić kobiety do ratujących życie profilaktycznych badań piersi . Trenerka w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Party" wyznała, że na własnej skórze przekonała się, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, przyznając, że zmiany, które zostały usunięte podczas operacji przeprowadzonej we wrześniu, były nowotworowe .

Trenerka opowiedziała, że zmiana, która się pojawiła nie dawała żadnych objawów i nic nie wskazywało na to, że to coś poważnego. Nieprawidłowości wykryło dopiero badanie USG .

W połowie września przeszłam operację usunięcia dermoidu jajnika, zwanego popularnie potworniakiem. To zmiana nowotworowa, ale łagodna , która zazwyczaj nie daje żadnych objawów . No może poza łagodnym bólem podbrzusza, który łatwo można zignorować albo pomylić ze złym samopoczuciem przed okresem - mówiła Chodakowska.

Przez ten czas torbiel dermoidalna urosła do rozmiaru 2,5 centymetra, ale to nie ona przekonała mnie do zabiegu, tylko cysta prosta, która powstała z niepękniętego pęcherzyka Graafa. Ta już była dużo większa. To dość zaskakujące, bo moje cykle są prawidłowe, regularne, a taka sytuacja przytrafiła mi się po raz pierwszy i może przytrafić się każdemu. Z cystą prostą musiałam się spieszyć. Postanowiłam jednocześnie usunąć obie zmiany, przy czym podczas zabiegu okazało się, że cysta się wchłonęła, co jest dość powszechne - czytamy.