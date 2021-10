Ewa Chodakowska odpowiada na zarzuty Jana Śpiewaka: "Teren jest zurbanizowany, nie byłam tutaj PIERWSZA. To nie jest NATURA 2000"

O ile inicjatywa Chodakowskiej spotkała się z entuzjazmem jej wyznawczyń, znalazł się też ktoś, kto nie bał się głośno skrytykować nowego pomysłu na biznes słynnej fitnesguru. Jan Śpiewak dosadnie dał do zrozumienia, że celebrytka szykuje kolejny skok na kasę, nazywając Ewę "patodeweloperem".

Wystarczy przekroczyć granice żeby zobaczyć co to jest normalna zabudowa - z usługami publicznymi, siecią dróg, podzielonymi normalnie działkami, które tworzą sieć ulic. Polska to urbanistyczna dzicz, za którą już dzisiaj płacimy dziesiątki miliardów złotych rocznie - tłumaczył na Twitterze działacz społeczny i współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.