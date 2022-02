Ewa Chodakowska padła ofiarą dyskryminacji. Nie przyjęto jej bagażu na lotnisku, bo się NIE SPODOBAŁA

Moimi oczami 1 godz. temu zgłoś do moderacji 781 12 Odpowiedz

Słuchajcie leciałam ta sama linia, stałam za nią podczas check in. Prawda jest, ze dziewczyna odmówiła przyjecia bagazu, bo był za ciężki. Ewa strasznie się zaczerwieniła, wściekła i zrobila zadymę. Dopiero PO TYM dziewczyna obróciła się do kolegi z pracy i nie wiem co powiedziała, bo nie znam greckiego (wydaje mi sie, ze spytala coś o bagaż, bo pokazala na walizkę). Chodakowska wpieniała się dużo wcześniej. Obserwowałam dokładnie ta sytuacje, bo wiadomo, nie często spotyka się takie „stars”. Myśle, ze Ewie chodziło tylko i wyłącznie o to, ze była zmuszona przepakowywac bagaż na lotnisku i wymyśliła sobie, ze ta dziewczyna ja upokorzyła słowami (bo wiadomo, ze jeśli chodzi o nadbagaż, to dziewczyna wykonywała swą prace i za to konsekwencji by nie poniosła), wiec Ewka podkręciła sprawę o upokorzenie słowne. Dlaczego? Po pierwsze, zeby mieć uzasadnienie na swoje zachowanie (jakby w razie ktoś z Polskich pasażerów, jak np ja, byl świadkiem jej krzyków, po drugie, zeby narobić dziewczynie kłopotu w pracy za to, ze jej nie odpuściła i ta musiała przepakowywac tylko 1 kg. Dlaczego wierzycie Ewce? Wiem, ze czasami ludzie na stołkach są okropni i pozwalają sobie na za dużo, ale nikt nie wysłuchał drugiej strony. I juz nie wysłucha. Słowo przeciwko słowu. Z mojej perspektywy wyglądało to zupełnie inaczej. Dziewczyna napewno z nikim nie rozmawiała zanim Ewa zaczęła wojowac. Ewka miała coś na celu, publikując oświadczenie po angielsku. Co? Zniszczenie dziewczyny i gwarantowany wylot z pracy, przez jej milionowe zasięgi. Nie od dziś wiadomo, ze jest bardzo mściwa i coś z nia tak. Pamiętajcie psychopatów, jest bardzo dużo w dzisiejszych czasach. Są nimi nawet osoby bardzo znane, co dodatkowo czyni ich jeszcze bardziej niebezpiecznymi.