Ewa Chodakowska w bikini pozdrawia z Grecji, chwaląc się przy okazji imponującą sylwetką (FOTO)

Uwaga na ciężki NOP po szczepionce na HPV Na całym świecie rządy wycofują ten syf od 2008r a w zacofanej Polsce Niedzielski nie wstrzyknął ludziom kupionych 12 dawek jedno dawkowych szczepionek na covid to się dogadal z koncernami żeby ludzie nie protestowali że chcą przysyłać kolejne dawki a nie ma komu za to zapłacić to wymyślili że im tylko o kasę chodzi to można szczepić na HPV bo to badziewie się nie sprzedaje w świecie. Zastanów się . Obejrzyj film "zaszczepione dziewczęta" nagrany przez państwową telewizję duńska tam też jest wycofany ten szkodnik