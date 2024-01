Ewa Chodakowska przemierza ośnieżoną Warszawę w ciemnych okularach i z torbą za ponad 11 TYSIĘCY! (ZDJĘCIA)

magda 32 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Do tej pory miałam do niej szacunek ale jak się dowiedziałam że w jej klubie fitnes pracownikom płaci się 19 zł brutto za godzine a trener ma 30 zł na śmieciowej umowy i do tego panuje tam mobing i nie można zrezygnować z umowy tylko na siłę chcą ci ją przedłużyć to ta pani niech s... z życia publicznego