Ewa Chodakowska tajemniczo ogłasza: "Zostaliśmy z mężem ZDRADZENI przez BLISKIE OSOBY". Wspomniała też o bezdzietności

Niestety życie nie zawsze jest takie jak by się chciało. Najpierw nie ma za co żyć, wiec dzieci się nie planuje, bo opieka odbierze z powodu słabych możliwości finansowych. Później dzieci się chce mieć, ale się nie udaje. Załamanie nerwowe, żal do wszystkich i do siebie. Upokorzenia ze strony ludzi wydawałoby się bliskich. No bo jaka trzeba być ofiarą, żeby dziecka nie umieć zrobić. Inne dzietne pary z szyderczym uśmiechem stwierdzają w towarzystwie głośno, że na pewno brak dzieci to nie mój wybór tylko bezpłodność. Mimo szczerych chęci nie umiem rozpłynąć się w powietrzu, gdy czuje wzrok ludzi na sobie i upokorzenie, bo inni mają bo to normalne a ja nie. Trudno bezdzietnym czuć się dobrze w towarzystwie ludzi posiadających dzieci, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, że są lepsi i muszą upokorzyć drugą osobę. Przyznać się do problemów to jakby polać ognisko beznyna. Naśmiewanie się po kątach, że to kara, bo jesteśmy złymi ludźmi. Zazdroszczę tym, którzy mają możliwość wyboru i nie muszą się mierzyć z ostracyzmem.