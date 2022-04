Ewa Chodakowska w czapce, ponczo i z dekoltem załatwia sprawunki na mieście. Udana stylizacja? (ZDJĘCIA)

Egosciu 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Pudel chyba nie możesz przeżyć tego mercedesa za dużą bańkę bo jak o Chodzie piszesz to zawsze podkreślasz jakim autem przyjechała i za ile. Absolutnie nie jestem fanką Chody i jest mi zupełnie obojętna ale ten jej mietek jest chyba solą w Twoim Pudlowym oku. Nikomu tego auta nie ukradła. Sama na nie zarobiła tzn jej fanki na niego się dobrowolnie złożyły. Swoje imperium finansowe ma dzięki nim i taka jest prawda, że wszystkie udane bardzo dochodowe biznesy są dzięki szaremu konsumentowi który nabywa dobrowolnie oferowane usługi czy towary. Tak było jest i będzie bo tak jest stworzony świat od początku swego istnienia. A tak wracając do Chody mężowi się dość przybrało. Myślałam , że on też jakiś fitnesiak, że tym się w życiu zawodowo zajmuje. Z tego co widać to chyba nie. Choda za to fajnie wygląda tak obiektywnie patrząc. Para z nich fajna chociaż mąż wyraźnie zawsze w jej cieniu nie wysuwa się przed szereg.