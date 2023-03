Ewa Drzyzga w mocnych słowach o śmierci syna posłanki PO: "To nie miało prawa się wydarzyć"

Ewa Drzyzga o śmierci syna posłanki PO

To się nie miało prawa wydarzyć. I nigdy nie ma prawa się więcej wydarzyć. Drodzy koledzy dziennikarze, pseudodziennikarze, ministrowie, którzy bronicie ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, co znaczy ból i zły dotyk .

"Dzień Dobry TVN" rozlicza się z ministrem Przemysławem Czarnkiem

To właśnie minister Czarnek, minister od dzieci i edukacji mówi, że właśnie to jest dowód na to, że tamta strona kryje afery pedofilskie. Facet siedział od roku, kto kogo krył panie ministrze?