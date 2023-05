Ewa Drzyzga zapytała Macieja Stuhra o OJCA. Aktor odpowiedział dość WYMIJAJĄCO

Ewa Drzyzga zapytała Macieja Stuhra o ojca

Podczas poniedziałkowego wydania "Dzień dobry TVN" Maciej Stuhr opowiadał o swojej nowej publikacji. W pewnym momencie prowadząca Ewa Drzyzga zadała mu pytanie o to, czy porównuje siebie do swojego ojca. Aktor odpowiedział w wymijający sposób:

Każdy z nas, może prawie każdy, dostaje od swoich rodziców jakiś pakiet na całe życie i nawet jeśli chcemy temu zaprzeczyć, to i tak tamto jest punktem odniesienia - wyznał w "Dzień dobry TVN".

Maciej Stuhr mówi o podobieństwach do ojca

Książka poniekąd traktuje o moich dzieciach w różnych odsłonach wiekowych, płciowych i innych konfiguracjach trójwymiarowych. Ale oczywiście opowiadam tam w pewnej mierze o sobie, o swoim światopoglądzie, o tym, co mnie otacza i co tym dzieciom staram się jakoś tłumaczyć, przez co książka jest osobista. Jestem z niej bardzo dumny. Bardziej niż z niektórych moich innych przedsięwzięć - dodał aktor.