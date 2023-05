Maciej Stuhr gorzko o wypadku Jerzego Stuhra pod wpływem alkoholu: "Było mi strasznie SMUTNO"

ooo 3 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Bardzo rzadko się wypowiadam, jednak w tym przypadku... smutno? chyba wstyd jest odpowiedniejszą reakcją... Co ciekawe pan Jerzy zapowiadał pełna współpracę z organami. Na procesie się jednak NIE POJAWIŁ i okazał BRAK SZACUNKU do SĄDU jako INSTYTUCJI, to pokazuje jego prawdziwy stosunek do tego zdarzenia. Dla mnie osobiście przegrał wszystko tym ruchem! A próby obrócenia wszystkiego w żart przez jego syna budzą do dziś mój niesmak. I mam wrażenie, że smutek ma się jednak nijak do śmieszkowania. Mocno obawiam się o szczerość tego wyznania.