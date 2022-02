Ewa Farna o drodze do samoakceptacji: "Wątpiłam w swoje ciało, bo ktoś mi powiedział, że mam SZERSZE BIODRA NIŻ POWINNAM"

Moje ciało uświadomiło mi, że jest niesamowite, przez to co daje radę znieść. Przyroda stworzyło coś, co nam służy codziennie, mamy to za darmo i fajnie to docenić. Przeprosiłam to swoje ciałko, które tak super mi służyło podczas ciąży, że kiedykolwiek w nie zwątpiłam przez to, że ktoś mi powiedział, że mam szersze biodra niż powinnam - oznajmiła w rozmowie.