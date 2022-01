Wyluzowana Ewa Farna prezentuje ciążowe krągłości i żartuje: "Pod marynarą ROZPIĘTE GACIE" (FOTO)

Na początku listopada Ewa Farna ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Wokalistka wraz z mężem Martinem Chobotem wychowuje już dwuletniego syna Artura, chłopiec wkrótce zostanie więc starszym bratem. Choć Farna nie należy raczej do osób, które relacjonują w sieci każdy szczegół swojego życia prywatnego, w ostatnim czasie chętnie publikuje ciążowe zdjęcia.

Wszystko wskazuje na to, że mimo błogosławionego stanu Ewa Farna nie zamierza zwalniać tempa. Tuż po przekazaniu fanom radosnej nowiny artystka wystąpiła na czeskiej gali Złotego Słowika. Ciężarna wokalistka wciąż pojawia się na kolejnych koncertach i pracuje nad nowymi teledyskami. Ostatnio pochwaliła się także fotografią z planu czeskiego talent show.

Farna na co dzień rezyduje w Czechach, ostatnio wybrała się jednak do Polski. W czwartek wokalistka zaprezentowała na Instagramie zdjęcie wykonane za kulisami planu zdjęciowego w Warszawie. 28-latka zapozowała wystrojona w elegancki garnitur w kolorze soczystej pomarańczy. Przy okazji zdradziła fanom, że jej stylizacja skrywa pewne tajemnice.

Zobacz także: Lekarz apeluje do kobiet w ciąży. "Dlatego to tak szalenie ważne"

Wspaniale; I super; Kocham Cię za twoją autentyczność; I jest pięknie; Skąd ja to znam. "Ciężarówką" być; Love it. Ewa, jesteś wspaniała; Jakie to znajome. Między nami "ciężarówkami"; Uwielbiam twój dystans; (...) Ale pięknie wyglądasz w tej ciąży. Pomimo rozpiętych gaci - elegancko! - pisali.