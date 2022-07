Ewa Farna pozuje z CÓRKĄ na tle gór i tłumaczy się z medialnej nieobecności (FOTO)

Asymetryczny 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zadziwiające, jak odmienny wizerunek potrafiła zbudować w Polsce Dżonna Krupa. W USA to pani do wynajęcia, kochanka bogaczy, sportowców i gwiazda filmów dla dorosłych. W Polsce to przykładna matka, żona, wzór ciężkiej pracy i Topmodelka.