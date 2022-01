Tak mieszka Ewa Farna: "kobiece królestwo" na poddaszu, stylowe dodatki i salon z widokiem (ZDJĘCIA)

Ahoj 27 min. temu zgłoś do moderacji 21 5 Odpowiedz

Sorry, ale Ewa wcale taka fajna nie jest, jak tu wielu z was pisze. Nigdy nie zapomne, jak bedac w popularnym czeskim talk-show nagle bez powodu zaczela zniechecac Czechow do odwiedzania Polski...Bylo w tym tyle jadu, ze nawet gospodarz programu byl zmieszany, bo w koncu u nas sie wybila i zarobila kupe kasy...