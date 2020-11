Ewa Farna prezentuje odchudzoną sylwetkę. Fani pieją z zachwytu: "Ewa patyczak! Ale ciebie mało, promieniejesz!" (FOTO)

Tylko 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

zapytałam chłopa co do mnie czuje, jesteśmy razem ponad rok, chce wiedzieć na czym stoję i czy nie tracę czasu zwyczajnie. A on na to, ze nie wie i musi się zastanowić mam mu dać czas :D A jak zaczynaliśmy być ze sobą to pierwszy powiedział ze mnie kocha , co mnie zdziwiło. I ja go wtedy nie kochałam, zreszta teraz tym bardziej nie, po tym co usłyszałam. Prędzej przyzwyczajenie. Mieszka u mnie, bo się przyzwyczaiłam. I teraz jestem w dupie. Mam już tak ze w sumie traktuje go jak współlokatora, nie śpimy razem. Znaczy w jednym łóżku tylko.