Ewa Farna odwołuje koncerty w Czechach z powodu koronawirusa! "Zostawili całą branżę z dużym ZNAKIEM ZAPYTANIA"

Nie da się ukryć, że koronawirus od jakiegoś czasu jest najpopularniejszym tematem w mediach na całym świecie. O zagrożeniu zakażeniem coraz częściej rozprawiają nie tylko dziennikarze i publicyści, lecz również gwiazdy polskiego show biznesu. Podczas gdy większość podchodzi do kwestii wirusa ze śmiertelną powagą, dla niektórych jest on idealnym powodem do żartów...