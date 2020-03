Elokwentna Małgorzata Godlewska uspokaja Polaków przejętych koronawirusem: "Nie panikujcie, szanse są naprawdę minimalne!"

Małgorzata Godlewska jest nie tylko symbolem świąt Bożego Narodzenia ("Pada śnieg" - pamiętamy), ale też ikoną pielęgniarstwa. Celebrytka, oprócz okazjonalnego pojawiania się na ściankach i dawania występów w klubach gejowskich, sumiennie pracuje w jednym ze stołecznych szpitali. Gosia troszczy się o swoich pacjentów, a swoją fachową wiedzą medyczną dzieli się również z fanami na Instagramie. Ostatnio postanowiła zaapelować do nich w sprawie koronawirusa. Jak zapewnia Godlewska, nie ma powodu do paniki.

Myślę, że uspokoicie się jeżeli przyjrzycie się statystykom w poszczególnych grupach wiekowych (łącznie z Chinami): do tej pory nie umarło żadne dziecko do 9 roku życia! - śmiertelność w grupie osób do 39 roku życia nie przekracza 0,2% (1 osoba na 500)- śmiertelność w grupie osób do 49 roku życia nie przekracza 0,4% (2 osoby na 500) - napisała Gosia.