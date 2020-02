Małgorzata Godlewska MASAKRUJE Koalicję Obywatelską: "Na sam koniec strzeliła sobie TAKIEGO klocka"

O co kaman? 2 godz. temu zgłoś do moderacji 12 7 Odpowiedz

Hallo tu Ziemia, ludzie głupoty piszecie, zainteresujcie się jak było z budżetem, nikt nie zabrał chorym, co wy za bzdury piszecie to aż wstyd, że nikt się nie wysilił żeby to sprawdzić tylko powtarzacie takie bzdety. Dla chorych jest więcej pieniędzy w tym roku o kilkadziesiąt miliardów !!!!!! Na telewizję to oddzielna pula, tak jak na teatry, świetlice, filharmonie, muzea, itp,itd... Na telewizję nie dano gotówki tylko obligacje i to tylko dlatego, bo zniesiono abonament.... Na onkologię i ogólnie na chorych przeznaczono rekordową ilość funduszy...