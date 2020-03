Martyna Wojciechowska prawi o koronawirusie: "Większym zagrożeniem są nowotwory"

Beata 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Każda choroba jest tak samo straszna i ważna Najgorsze jest to że nasza służba zdrowia nie jest przygotowana na żadną Nie ma pieniędzy leków nie można dostać się szybko do lekarza W przypadku koronawirusa jak w końcu się dostaniesz na oddział bo spełnia się kryteria to badania trwają kilka dni dlatego też nie dziwi mnie to że ludzie wpadają w Polsce w panikę