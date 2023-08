Ewa Farna w LATEKSOWYCH kozaczkach szaleje na sopockiej scenie, prezentując wachlarz MIN (ZDJĘCIA)

Ewa Farna od 17 lat obecna jest na polskiej scenie muzycznej. Jej pierwszy album "Sam na sam" zadebiutował bowiem na naszym rynku w 2007 roku. Dwa lata później na sklepowe półki trafiła płyta "Cicho", a kariera Farnej rozwijała się w błyskawicznym tempie. Mimo że teraz można mieć wrażenie, że piosenkarka na scenie pojawia się nieco rzadziej, to fani gwiazdy mogli ją podziwiać na tegorocznym Top of the Top Sopot Festival.

Mieszkająca na co dzień w Pradze Ewa tuż przed występem skorzystała jeszcze z wolnego czasu, bo paparazzi "przyłapali" ją na sopockim molo, gdy odziana od stóp do głów w jeans spacerowała po deptaku. Tym razem Farna chętnie jednak pozowała do zdjęć i szeroko uśmiechała się do obiektywów.