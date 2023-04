Ewa Farna zdradza szczegóły niechlubnego wypadku pod wpływem: "Zasnęłam, ZJECHAŁAM Z DROGI. Wszędzie miałam szkło"

Joe 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Zawiodłam się jej komentarzem. Myślałam, że przemyślała, że to co zrobiła było naganne i po prostu złe, a ona określa to jako "medialny fakap"? Fakap to by był jakby jej cycek z sukienki wyskoczył na koncercie, a nie jak pijana wsiadła do auta. Zresztą jakim trzeba być ciołkiem, żeby na imprezę jechać samochodem i pić drinki? Masakra, mówi o tym jakby w ogólnie nie rozumiała powagi sytacji.