Ewa Gawryluk wspomina swoje zarobki: "Dochody były TAK SKANDALICZNE, że rodzice wzięli na siebie mój kredyt"

Ewa Gawryluk o zarobkach aktorów: "Dochody z teatru były skandaliczne"

Artyści krytykują wysokości pensji i emerytur - wśród nich Seweryn, Jeżowska, Kuszewski...

To jednak niejedyna osoba publiczna, która narzeka na realia zarobkowe w branży artystycznej. Kwestię niskich emerytur publicznie skrytykowali m.in. Majka Jeżowska czy Andrzej Seweryn . Same zarobki artystów natomiast zdążył prześwietlić już Seba Fabijański , który ostatnio zestawił te dochody z pensją za (profesjonalne) mordobicie .

Ja pod koniec mojego bycia w "M jak Miłość" miewałem np. jeden lub dwa dni zdjęciowe w miesiącu. Moja stawka to nie było trzy tysiące złotych, to było trochę mniej. Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? Pięć tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty - żalił się w programie "Wykolejeni Podcast".