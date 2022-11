Sebastian Fabijański żali się na NISKIE zarobki aktorów! Zestawił je z zyskami z Fame MMA

no tak 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ma racje.moja corka gra w reklamach ,pieniadze przyzwoite jak na dziecko ale jesli chodzi o film to sa grosze,chyba ze to produkcja tvn to wtedy lepiej.aktorzy ktorych spotkalam na planach,dorabiaja-jeden jest kierowca taxi :D takze nie ma co sie oszukiwac ze z tego da sie wyzyc,niestety.to nie USA tylko smutna Polska i jej realia.