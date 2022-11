Sebastian Fabijański zapewnia, że nie był "POD WPŁYWEM" na Fame MMA i wraca pamięcią do nocy z Rafalalą: "LUBIĘ PROWOKOWAĆ"

Rozumiem wszystkich tych, którzy są zawiedzeni moim udziałem w Fame MMA, ale… namawiam do dystansu. Zatańczmy z tym zjawiskiem, które zdominowało mainstream w Polsce. Po prostu. Zagrajmy w tę grę . Może być śmiesznie. Uspokoić też chciałbym tych, którzy twierdzą, że rujnuje sobie karierę. Na przestrzeni pół roku będą miały premiery 4 "rzeczy" filmowe, które już zrobiłem. Więc proporcje zostaną zachowane. Filmowe działania to nadal mój priorytet i moja bajka. Nic się zmienia. Niestety… albo i "stety" - lubię prowokować. Mam taką naturę po prostu. Wybaczcie - tłumaczył chęć przygody z mordobiciem w klatce.

Niektórzy internauci zwracali uwagę na niepokojące zachowanie Fabijańskiego podczas sobotniej gali Fame. Dla nich także znalazła się odpowiedź. Co ciekawe, Seba z własnej nieprzymuszonej woli postanowił przy okazji nawiązać do słynnego epizodu z Rafalalą, o którym zapewne zarówno on, jak i jego agenci woleliby już dawno zapomnieć.