Rafalala ZABIERA GŁOS po wywiadzie Pudelka z Sebastianem Fabijańskim: "Jedyną nie w porządku osobą była MAFFASHION"

Mikka przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Świat się skończył. Jeśli faceci chcą spać z R????!!!! To ja już nic nie rozumiem. Wmawia mam się, że musimy być sexy etc. A potem facet śpi z ....no właśnie to jest facet, dziewczyna? Dwa w jednym???? Niech mi to wytłumaczyć heteroseksualny mężczyzna, o co chodzi?