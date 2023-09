Ewa Gorzelak była gwiazdą "Na Wspólnej". Jej karierę przerwała choroba syna. Czym się dziś zajmuje?

Diagnoza Ryszarda była dla Ewy i jej najbliższych wielkim ciosem. Ich życie legło w gruzach, a priorytetem stało się spędzenie jak najwięcej czasu z chorym dzieckiem. Stan zdrowia Ryszarda był bardzo poważny, co aktorka wspominała w wywiadach.

Syn umierał mi na rękach. W pewnym momencie nie miał siły płakać, tylko tak cichutko się skarżył. Prosiłam Boga, aby szybciej go zabrał i skrócił cierpienie. Myślałam, że mi serce pęknie - wyznała Gorzelak w rozmowie z "Na Żywo".

Mimo wielu przeciwności, Ryszard pokonał chorobę. Dziś jest zdrowym, 20-letnim mężczyzną. Traumatyczne doświadczenia i miesiące spędzone w szpitalach zainspirowały Ewę do założenia fundacji "Nasze Dzieci", która pomaga rodzinom radzić sobie w obliczu choroby.

Jestem szczęśliwa. W życiu nie ma się co napinać, bo i tak płynie ono swoim strumieniem. Nigdy nie sądziłam, że będę prowadziła fundację. Nie wiem, do czego mnie to doprowadzi, ale w tej chwili czuję, że jestem w tym miejscu, w którym być powinnam i czuję się spełniona - opowiedziała aktorka w jednym z wywiadów.