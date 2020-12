Ewa Kasprzyk nabiera sił po COVIDZIE, wdychając górskie powietrze w Zakopanem (ZDJĘCIA)

W służbowej podróży aktorce towarzyszy jej 33-letnia córka, Małgorzata Bernatowicz, którą mogliśmy poznać dzięki udziałowi w kilku telewizyjnych talent show. 33-latka wystąpiła między innymi w "Must be the Music", w którym doszła do finału, brała też udział w eliminacjach do Eurowizji, a także w "The Voice of Poland". Sądząc po Instagramie córki Kasprzyk, można stwierdzić, że oprócz muzyki jej pasją są także podróże.