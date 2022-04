Ewa Kasprzyk obrazowo o filmie "365 dni: Ten dzień": "Zobaczyłam na przewijaniu. Tylko tak DA SIĘ TO OGLĄDAĆ"

ona 26 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Obejrzałam dziś ten...film(?)... trudno nazwać co to, bo dialog na bardzo niskim poziomie, prosty i wulgarny język, do tego marna gra aktorska, kiepski montaż... ciągle tylko jakaś muzyka i wulgarne sceny, ogólnie wszystko jest wulgarne... jakieś takie to wszystko nijakie... nie wzbudził we mnie żadnych emocji, nawet mnie nie pod nie cił🤷🏼‍♀️ i tyle.