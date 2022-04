Maffashion i Sara Boruc oceniają "365 dni - Ten dzień": "Oplułam się! PATOLOGIA"

We wtorek odbyła się premiera kolejnej produkcji filmowej na podstawie "dzieła" literackiego Blanki Lipińskiej. Nie mogło na niej zabraknąć oczywiście samej "pisarki", która z dumą pozowała na czerwonym dywanie razem z obsadą "365 dni: Ten dzień". Co ciekawe, to właśnie Blania, a właściwie jej odmieniona twarz, skradły tego wieczora całe show.