Ewa Kasprzyk w tajemnicy ROZSTAŁA SIĘ Z MĘŻEM! Byli małżeństwem przez 36 lat

Ewa Kasprzyk przez lata raczej nie należała do osób, które stroniły od uwagi ze strony mediów. Charyzmatyczna aktorka bywała wielokrotnie krytykowana za związki ze znacznie młodszymi mężczyznami czy zamiłowanie do wyzywających strojów, jednak nigdy nie przejmowała się głosami krytyków. Nie powinno zatem dziwić, że nawet dziś, w wieku 63 lat, nadal pozostaje wierna swojemu wizerunkowi .

Choć Ewa Kasprzyk cieszy się sporą sympatią i nie narzeka na brak propozycji zawodowych, to niestety w jej życiu prywatnym działo się nieco gorzej. Od jakiegoś czasu media informowały o tym, że wieloletni związek aktorki z Jerzym Bernatowiczem trawi poważny kryzys. Choć niedawno paparazzi przyłapali Kasprzyk na randce z nowym partnerem, to do tej pory nie było mowy o ewentualnym rozwodzie pary.