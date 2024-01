Ewa Kasprzyk zrezygnowała z roli w "Koglu Moglu 5". Zdradza, dlaczego i WBIJA SZPILĘ Ilonie Łepkowskiej

Ewa Kasprzyk zrezygnowała z roli w piątej części "Kogel-mogel"

Ja się mogę przyznać do pierwszej i drugiej części, ponieważ były to filmy kultowe. Były to filmy w zupełnie innej estetyce, z innym poczuciem humoru, reżyserowane przez wybitnego, wspaniałego reżysera Romana Załuskiego. Natomiast to, co potem zrobiono z następną częścią i z jeszcze następną, i proponowanie piątej części to jest tylko zarabianie pieniędzy i odcinanie kuponów od tego, co było - mówiła serwisowi ShowNews.pl.