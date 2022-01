"Kogel Mogel". Co się stało z filmowym mężem Kasi? ZAGADKOWA ŚMIERĆ aktora wciąż budzi kontrowersje

orang-outang 13 min. temu zgłoś do moderacji 34 6 Odpowiedz

Nie cierpię tych dwóch filmów z jego udziałem. To znaczy, nic do niego, miał taką rolę, ale właśnie ta rola jest nie do zniesienia. Facet gra maczystowskiego, szowinistycznego, dominującego gościa któremu kobieta ma być uległa, ma mu rodzić dzieci kosztem własnych studiów ma z nim harować na gospodarce, zamiast rozwijać się w mieście, ma z nim iść do łóżka, kiedy on chce. Facet na nią wrzeszczy, siłą bierze do sypialni, na boku flirtuje z koleżanką, stroi fochy, jeśli coś nie idzie po jego myśli. A na koniec łaskawie kupuje żonie parę butów. Strasznie seksistowski bohater i strasznie seksistowski film. Wyjaśniam, nie jestem świrniętą feministką, po prostu aż mnie kłuje w oczy, że bohaterka jest tak upupiona przez faceta.