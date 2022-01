Maciej Zakościelny ignoruje krytykę "Kogla Mogla": "Nie słyszałem nic na swój temat"

Maciej Zakościelny jest jednym z naczelnych amantów polskiego kina i swego czasu był nawet pieszczotliwie nazywany "polskim Bradem Pittem". Aktor rzadko pojawia się na ściankach, lecz ostatnio zrobił wyjątek i przybył na premierę filmu "Kogel Mogel 4" . W nowym "dziele" Zakościelny ponownie wciela się w postać Piotrusia. Postanowiliśmy zapytać aktora, czy nie miał obaw związanych z wzięciem udziału w produkcji, biorąc pod uwagę to, że recenzenci nie zostawili suchej nitki na fatalnym "Koglu Moglu 3" .

Ja nie słyszałem nic na swój temat, wręcz same pochwały, w związku z tym nie bałem się - odparł Maciek z zawadiackim uśmiechem na twarzy.

Aktor rozpływał się nad rolą i przekonywał, że warto wybrać się do kina.

Przede wszystkim zobaczyłem, że Piotruś ma bardzo dużo. I zupełnie mnie nie interesowały inne postaci! Tylko Piotruś. A tak na serio, to fajnie, że przez nasz dom, Piotrusia i Marlenki, przewija się cała akcja. Dostajemy nową osobę do naszej rodziny, dołącza Dorota Stalińska w roli mojej teściowej, mamusi Marlenki. To była wspaniała praca.