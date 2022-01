Gwiazdy "Kogla Mogla" brylują na premierze najnowszej części filmu: Katarzyna Skrzynecka z całą rodziną, Aleksandra Hamkało, Grażyna Błęcka-Kolska (ZDJĘCIA)

nigdy w życiu 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pewnie koło Kogla Mogla to nawet nie stało. Trzecia część ani zabawna ani z ciekawymi zwrotami akcji tak jak w dwóch pierwszych częściach. Poza tym te wszystkie Skrzyneckie, Zakościelne, Hamkały omijam z daleka. Raz mi wystarczy cekinowa Skrzynecka. Ludzie mogliby sobie odpuścić, bo to nie film a potwarz dla tych co płacą za bilety do kina.