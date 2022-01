Ilona Łepkowska MIAŻDŻY celebrycką ekipę bawiącą się na Zanzibarze: "OMG, JAKA ŻENADA"

Wreszcie się doczekaliśmy! Mamy swoją kolonię w Afryce! To Zanzibar, czyli polska enklawa w tropikach zarządzana przez aferzystę z wyrokiem i zamieszkała przez naszych kochanych celebrytów. A koncert sylwestrowy Natalii Kukulskiej to bez wątpienia konkurencja dla Sylwestra Marzeń TVP! No bo w końcu, jak się można gdzieś przelecieć w ciepłe miejsce za kilka fotek i wpisów na Insta to kto odmówi? Prawda? Po co płacić, jak się dostaje za darmo? OMG, jaka to żenada - stwierdza w imieniu wszystkich Polaków Łepkowska.