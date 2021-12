Celebryci od skazanego za OSZUSTWO "Wojtka na Zanzibarze" NABRALI WODY W USTA. Małgorzata Socha usuwa komentarze...

Karol 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 20 Odpowiedz

Rozumiem, że wszyscy tu komentujący honorowo spakowali by manatki i wrócili do kraju... Tia... Nie przyszło wam do głowy, że ich też wiąże kontrakt? Promocja hotelu w określonym czasie, nie mogą wyjechać ani pisnąć złego słowa, zapewne pod karą umowną. Każdy by skorzystał z darmowych wakacji w raju, nie oszukujemy się. Nie mieli obowiązku sprawdzać historii tego faceta. Zluzujcie.