Ewa Krawczyk rozpacza po śmierci Krzysztofa Krawczyka: "Nie może w to uwierzyć"

Gośka 22 min. temu

Bardzo mi ich żal. Obrzydliwe są niektóre komentarze. Tyle lat byli razem i widać, że się kochali, co was obchodzą ich sprawy. Współczuje ogromnie Pani Ewo, czas leczy rany, ale u każdego inaczej. Panie Krzysiu, wszyscy kiedyś się spotkamy i znowu nam Pan pięknie zaśpiewa a tymczasem do zobaczenia.