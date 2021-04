Krzysztof Krawczyk WYCHODZI ZE SZPITALA: "Dziękuję Bogu, że żyję"

Życzliwy 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

On obraża lekarzy. Jak oni muszą się czuć ja gość mówi że God to sprawił. Bezsenne dyżury, kontrolowanie dawek leków, przybieganie co chwila by sprawdzić, lata nauki i doświadczenia- nie to nie ma znaczenia. To bóg sprawił. Oby go następnym razem zawieźli do kościoła a nie szpitala.