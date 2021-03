Znajomi martwią się o Krzysztofa Krawczyka: "Nie daje PIENIĘDZY ANI ZNAKU ŻYCIA"

Krzysztof Krawczyk , nazywany przed laty "polskim Elvisem Presleyem", to legendarny wokalista, który jeszcze przed rokiem był aktywny zawodowo. Niestety po wybuchu pandemii zniknął ze sceny.

W październiku Krawczyk ogłosił zakończenie kariery i pożegnał się z fanami. Jego żona potwierdziła, że nie wróci już do koncertowania, bo zagrożenie koronawirusem jest zbyt duże.

Zobacz także: Krzysztof Krawczyk o imprezowym życiu w młodości: "Ciągnęło wilka do lasu"

Martwimy się o Krzyśka, to do niego niepodobne - wyznają w Życiu na gorąco Marian Lichtman i Sławek Kowalewski, dodając, że "jeśli dzieje się coś złego, to zawsze może na nich liczyć".