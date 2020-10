Krzysztof Krawczyk KOŃCZY KARIERĘ?! Zapowiada, że już nie wróci na scenę: "ŻEGNAJCIE"

Krzysztof Krawczyk to bez wątpienia jedna z najbardziej prominentnych postaci w świecie polskiej muzyki rozrywkowej. Choć w przeszłości prowadził hulaszczy tryb życia i nie stronił od używek, to w późniejszych latach odnalazł spokój u boku obecnej żony, Ewy . Nie ukrywa też, że na jego wewnętrzną przemianę duży wpływ miała wiara.

Krzysztof Krawczyk o imprezowym życiu w młodości: "Ciągnęło wilka do lasu"

Choć do tej pory Krawczyk wspominał o ewentualnym końcu kariery raczej zdawkowo, to pandemia koronawirusa i wprowadzane obostrzenia niestety pokrzyżowały mu plany powrotu na scenę. Nie mogąc grać koncertów i patrząc dość niepewnie w przyszłość, postanowił więc ogłosić koniec kariery , o czym poinformował niespodziewanie za pośrednictwem Super Expressu.

Jak sam twierdzi, nie składa jeszcze całkiem broni, jednak wydaje się raczej pogodzony z myślą, że to może być koniec jego występów na scenie.

Będę walczył do ostatniego dźwięku, chyba że od publiczności usłyszę: "Panu już dziękujemy"! Albo Bóg mój zaprosi mnie do swego niebiańskiego chóru. Zapewne skieruje mnie do sekcji polskiej, a tam spotkam tak wielu moich przyjaciół - powiedział.