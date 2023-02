Ewa Lemańska wcieliła się w rolę Maryny w kultowym "Janosiku". Życie jej nie oszczędzało. Tak dziś wygląda (FOTO)

W młodości jednak Ewa Lemańska miała spore szanse na zrobienie dużej kariery, do której drzwi otwierał jej nie tylko talent, ale solidne wykształcenie, jakie uzyskała na wydziale aktorskim w Łodzi. Na ekranie grała u boku legend polskiego kina , a wcześniej występowała na deskach teatrów w Bydgoszczy oraz w Warszawie.

Przełomem w jej karierze był angaż w " Janosiku ", który przyniósł jej sławę i uznanie. Przez to jednak Lemańska nie mogła uwolnić się spod łatki "aktorki jednej roli" , co wiązało się z tym, że nie dostawała sensownych propozycji zawodowych . Wtedy też zdecydowała się na emigrację, która dokonała się niedługo po jej rozstaniu z pierwszym mężem Cezarym Kaplińskim.

Pewnego dnia przyszedł do mnie z tym chłopakiem, z którym mnie zdradzał . Powiedział, że nie chce już dłużej być ze mną. Byłam w szoku , zwłaszcza że ten chłopak był strasznie brzydki - mówiła w jednym z wywiadów.

Amerykański sen Ewy Lemańskiej

Weszłam do mieszkania [mojego męża], by zabrać swoje rzeczy i zostałam aresztowana za włamanie. Złamałam prawo, bo dom należał już do banku. Prawo amerykańskie jest bardzo restrykcyjne - tłumaczyła w "Rewii" aktorka. Ewa dostała wtedy wyrok w zawieszeniu, ale po apelacji została uniewinniona.