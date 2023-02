Piotr Adamczyk żyje w USA jak król. Tabloid wyliczył, ile zgarnia za jedną rolę...

ewa 55 min. temu zgłoś do moderacji 29 2 Odpowiedz

Ameryka to już dawno nie jest ziemia obiecana. A Los Angeles to już nie jest miastem aniołów tylko bezdomnych, ćpunów i prostytutek. Duża część ludzi niby żyje na bogato. Ja mam gdzieś takie życie, wole swoje. Wychodzę z bloku tj czysto a nie bezdomni w namiotach i czuć moczem i ... jakby szambo wylało, no ale to przecież Ameryka a Polska to Polandia