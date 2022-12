Żona Piotra Adamczyka zagrała z Bradem Pittem. Karolina Szymczak wspomina: "Był nieśmiały. Bardzo się SPESZYŁ"

To był taki zwykły casting, w którym wzięłam udział w 2020 roku, w pandemii. Nagle po roku dostałam telefon od swojego managera: "Słuchaj, czy ty pamiętasz taki projekt BABYLON? Oni by chcieli, żebyś jeszcze raz nagrała ten casting, ale tym razem po węgiersku" - opowiadała Karolina.

Miałam poprzyklejane z tyłu na ścianie kartki z języka węgierskiego i to nagrałam. Bardzo im się to bardzo spodobało i dostałam tę rolę . Nie wiedziałam, że to będzie rola z Bradem Pittem, że ja rzeczywiście stanę z nim na planie i z nim zagram swoją rolę - ekscytowała się w śniadaniówce.

On mi powiedział jedną rzecz: " Jeśli miałabyś mnie dla kogoś zostawić kiedykolwiek w życiu, to może być tylko Brad Pitt" , więc mam zielone światło - żartowała w rozmowie.

Na początku, jak się mieliśmy sobie przedstawić, to on był bardzo nieśmiały, bardzo się speszył. Wydaje mi się, że on taki po prostu jest. Po scenie mnie przytulił, więc i tak mieliśmy ten kontakt fizyczny taki prywatny i to było bardzo miłe - zdradziła.