Żona Piotra Adamczyka zachwala pracę w USA i żali się na "polskie podwórko": "Patrzą na mnie przez pryzmat ZNANEGO MĘŻA"

Gigi 51 min. temu zgłoś do moderacji 38 23 Odpowiedz

Taka jest prawda. W polskich filmach wciąż grają ci sami aktorzy, w kółko widzę te same twarze - kiedyś była faza na Karolaka, Mecwaldowskiego, Adamczyka (pewnie sam miał dość grania tego samego), Różdżkę, Kunę itd. Teraz do wszystkiego zatrudniają Roznerskiego, Lamparską, Bołądź, ileż można? Wydaje się człowiekowi, że nikt w tym kraju nie studiuje aktorstwa, bo po prostu nie ma nowych aktorów w filmach. Ale wyglada na to, że po prostu nie chce się twórcom sięgać po nowe twarze. Bo to ryzyko, bo nikt nie pójdzie na film bez aktora, którego zna z M jak miłość. Bzdura. Jeśli film jest świeży, oryginalny, ciekawy to ludzie go będą oglądać. Wystarczy, że przestaniecie wciskać nam w kółko nieśmieszne romkomy i produkcje z PRL w tle, które wszystkim się już przejadły. Szkoda, że mamy kinematografie w takiej zapaści. Pomyśleć, że kiedyś Żuławski czy Wajda to byli reżyserzy o światowej sławie, brylujący co roku w Cannes. Dziś poza jakimiś jednostkowymi sukcesami typu Pawlikowski (ktoś pamięta? On coś kręci?) jest dno