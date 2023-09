Ewa Minge broni Joanny Opozdy i zarzuca Antkowi Królikowskiemu KŁAMSTWO: "Nie ma takich przelewów"

Ewa Minge krytykuje Antka Królikowskiego i staje po stronie Joanny Opozdy

Ojciec dziecka opowiada różne historie, które media podchwytują, np. że płaci na jej matkę, co jest absolutną bzdurą. Nie ma takich przelewów. [...] Aśka, nie dosyć, że jest matką samotnie wychowującą dziecko, pracującą na to dziecko, to nie ma żadnych alimentów. Zasądzone alimenty nie trafiają na jej konto. Jeżeli ktoś uważa, że one są za duże, to tego typu rzeczy załatwia się przez sąd. Tego się nie załatwia: "nie dam ci, bo nie, bo coś tam". To są alimenty dla dziecka i jeżeli sąd zasądził takie alimenty, to ojciec powinien płacić! - podsumowała.